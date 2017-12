Sicilia, il risiko delle Commissioni: domani l'Ars ci riprova

Dopo la pausa natalizia, domani si torna in Aula all'Assemblea regionale siciliana. Al centro della seduta, convocata per mezzogiorno, le elezioni delle commissioni legislative permanenti e della commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' dell'Unione europea. Passaggio non scontato - come dimostra il rinvio dello scorso 22 dicembre - ma da cui dipende quello cruciale del varo dell'esercizio provvisorio che Sala d'Ercole provera' ad approvare, secondo i piani del presidente dell'Assemblea Gianfranco Micciche', entro venerdi'.