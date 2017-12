Scontro fra tre auto a Tursi vicino Matera: 2 morti e 4 feriti

Due persone sono morte ed altre quattro sono rimaste ferite in maniere non grave, in un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco prima delle 23 sulla strada statale Sinnica, in prossimita' del bivio per Tursi (Matera). Nel sinistro, la cui dinamica e' in via di accertamento, sono rimaste coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, operatori di "Basilicata Soccorso", carabinieri e polizia stradale. Il tratto di strada e' rimasto chiuso per diverse ore alla circolazione automobilistica che e' stata deviata su strade secondarie.