Mafia, confiscati beni per 700 milioni di euro ai "Ragaglia" di Randazzo

Un decreto di confisca beni per settecento mila euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania e' stato eseguito dalla Dia di Catania a Francesco Rosa di 74 anni elemento di vertice della famiglia mafiosa "Ragaglia" egemone nel comune di Randazzo (CT) e collegata alla famiglia mafiosa "Laudani" di Catania. Il tribunale ha disposto la confisca dei beni consistenti in una societa' operante l'attivita' di foraggio e allevamento di capi di bestiame, tre immobili (appezzamenti di terreni di cui uno con annesso fabbricato), una autovettura di grossa cilindrata, conti correnti e altri rapporti finanziari gia' posti sotto sequestro nel settembre 2016 dal personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania,guidata da Renato Panvino, in esecuzione del decreto di sequestro emesso dal Tribunale etneo su proposta avanzata dal Direttore della Dia, in sinergia con la Procura Distrettuale Antimafia di Catania diretta dal Procuratore Carmelo Zuccaro.

Francesco Rosta nel novembre del 2014 figurava tra gli indagati, a vario titolo, in quanto ritenuto appartenente ad una associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Ragaglia" operante nel comune di Randazzo (CT) e collegata alla famiglia mafiosa "Laudani" di Catania. Nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria, si diede alla macchia, ma venne arrestato nel giugno 2015 a Licata. Il 3 luglio dello stesso anno fu ammesso ai domiciliari. La Dia ha ricostruito il suo profilo dimostrando, con minuziosi e complessi accertamenti patrimoniali, estesi anche al suo nucleo familiare, la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati, l'attivita' svolta e gli arricchimenti patrimoniali dello stesso. Nel mese di settembre i suoi beni sono stati sequestrati e oggi confiscati. Si tratta dell'intero patrimonio aziendale di un'azienda agricola, tre appezzamenti di terreni di cui uno con annesso fabbricato; un'auto Bmw X6; due conti correnti, 2 libretti di deposito a risparmio.