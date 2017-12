Droga, era ai domiciliari vicino Modena: la prendono a Siracusa

I carabinieri di Siracusa impegnati in un servizio di pattuglia per le vie cittadine, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per evasione, Tiziana Barone, 37 anni, casalinga, pregiudicata con precedenti di polizia anche specifici, già agli arresti domiciliari a Serramazzoni in provincia di Modena per il reato in materia di stupefacenti, commesso a Solarino a fine novembre scorso.

Nello specifico, Tiziana Barone, nei giorni scorsi, si era allontanata dalla propria abitazione nel modenese senza alcun giustificato motivo per recarsi presso l’abitazione dei propri familiari a Siracusa. Una volta identificata e fermata dalla pattuglia dei Carabinieri, presso l’abitazione dei suoi genitori, grazie anche alle informazioni fornite dai militari dell’Arma di Modena, è stata tratta in arresto.

La stessa, infine, dopo le incombenze di rito eseguite presso i locali della Compagnia Carabinieri, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari nella abitazione dei propri familiari in Siracusa.