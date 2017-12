Coltivava 78 piante di marijuana: ventottenne arrestato a Palermo

I carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato un 28 enne palermitano per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato e ricettazione. La perquisizione dei carabinieri, ha permesso di rinvenire due Mercedes "Smart", provento di furto, nonche' una serra artigianale allestita per la coltivazione di 78 piante di marijuana delle quali: 42 disposte su due file e messe in vasi e terriccio, mentre le restanti 36 gia' tagliate e appese su rudimentali essiccatoi. La struttura, benche' primitiva, era perfettamente funzionante ed alimentata elettricamente mediante un quadro elettrico, al quale erano collegati 12 reattori che approvvigionavano altrettante lampade alogene; la serra era inoltre servita da condizionatori, ventilatori ed aspiratori, tutti perfettamente funzionanti mediante allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Le piante sono state sottoposte a sequestro e campionate per le analisi qualitative e quantitative della sostanza. L'uomo e' stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale "Pagliarelli".