Gli Agenti delle Volanti hanno arrestato a Siracusa, Giuseppe Messina, 18 anni e Alfio Gagliano di 19 , siracusani per i reati di rapina aggravata in concorso ai danni di due giovani e resistenza, minacce e lesioni personali a pubblico ufficiale.

In particolare, 2,35 di questa notte, i due arrestati hanno aggredito due giovani e, minacciandoli, si sono fatti consegnare il cellulare.