Incidente alle porte di Comiso, ciclista di Vittoria travolto e ucciso

Arturo Felisatti, 43 anni, di Vittoria, è morto in un tragico incidente stradale. L'uomo era in sella alla sua bicicletta è stata transitando sulla strada Provinciale 20, Santa Croce Camerina - Comiso. Mentre era alle porte della città, insieme ad un gruppo di ciclisti, Felisatti è stato travolto da un'auto, una Ford Focus, guidata da un comisano di 54 anni. Arrivata sul posto un'ambulanza del 118 per i soccorsi, non c'era più nulla da fare per il ciclista. Il conducente dell'auto, invece è stato colto da malore e trasportato al Pronto soccorso per uno stato di choc.