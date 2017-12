EDITORIALE. Nessuna agibilità politica ai dinosauri siciliani

Si spera sempre nell'anno che verrà. Soliti riti scaramantici, grande abbuffata di San Silvestro, baci, abbracci e brindisi. Ma domani sarà nuovamente la solita routine, con le stesse angosce e gli stessi problemi. Il nostro pensiero va agli Ultimi della terra. Quelli che non sanno dove e cosa mangiare, a quanti passeranno l'ultimo dell'anno sotto le stelle, non per ballare, ma per dormire tra cartoni e vecchie coperte, a quanti sognano e inseguono un lavoro da troppi anni. La Sicilia ha il triste primato della disoccupazione giovanile, ma c'è pure coscienza che quest'isola ha bisogno di essere governata da persone oneste, da buoni padri di famiglia. Segnali che ad oggi non arrivano, nonostante il nuovo governo targato Musumeci. Il governatore, che è politico autorevole, in questo avvio di legislatura dovrebbe fare valere la sua autorità, pretendendo rigore morale e trasparenza nelle scelte. L'impressione che oggi la gente comune ha, è che il governo della Sicilia, è tornato nelle mani dei soliti noti. I dinosauri della politica. Quelli che l'hanno indebitata fino all'osso del collo, quelli che hanno fatto affari con i colletti bianchi e che oggi vorrebbero riprendersi quell'agibilità politica, fermata, a ragione, dalla magistratura. Il 2018 è l'anno dei grandi appuntamenti elettorali e coincide anche con il quinto anno di attività di Nuovo Sud. Noi siamo contenti di essere riusciti a resistere alla grande crisi economica che ha preso di mira pure l'editoria, è fummo lungimiranti quando pensammo che il web avrebbe preso il sopravvento sulla carta. Giornali quasi spariti per il bombardamento delle news sulla rete. Siamo stati delle formiche e siamo riusciti a sostenerci grazie al grande pubblico che abbiamo conquistato in quattro anni di sacrifici. E contiamo di avere sempre più lettori che oramai sanno distinguere la professionalità con l'approssimazione. Così come noi saremo rigorosi e rispettosi delle regole, in questo 2018 non faremo sconti nè alla politica, nè ai politici. Che siano essi di destra, di centro o di sinistra. Saremo sempre pronti a denunciare il malaffare che alla fine tocca le tasche dei cittadini. Il messaggio è chiaro. Buon Anno

