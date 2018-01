Siracusa, Garozzo venerdì consegna la scuola di via Calatabiano

La nuova scuola di via Calatabiano a Siracusa, completata nelle scorse settimane, così come già annunciato, sarà assegnata all'undicesimo istituto comprensivo “Archia”.

Il passaggio formale avverrà pubblicamente venerdì prossimo (5 gennaio) alle 10,30. Il sindaco, Giancarlo Garozzo, e l'assessore alle Politiche scolastiche, Roberta Boscarino, consegneranno sul posto l'immobile alla dirigente del comprensivo “Archia”, Valeria Nicosia. Subito dopo la nuova scuola sarà aperta per una una visita.