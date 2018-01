Ex Province della Sicilia, proroga dei commissari per un mese

Abbiamo prorogato per un mese i commissari delle ex Province per assicurare continuita' agli Enti". Cosi' l'assessore regionale alle Autonomie Locali, Bernadette Grasso, conferma la proroga dei vertici di nomina governativa nei Liberi Consorzi di Comuni.

Secondo Grasso, la situazione delle ex Province non e' di facile gestione: "abbiamo resistito davanti alla Consulta sull'impugnativa legata all'elezione diretta, abbiamo fatto appello al Tar per le Citta' Metropolitane di Palermo e Catania, insomma quella sugli Enti intermedi e' materia sulla quale non e' facile intervenire, ma stiamo cercando intanto di non aggiungere criticita' oltre a quelle ereditate da chi ci ha preceduti".

A proposito delle competenze che il governo regionale intende delegare ai Liberi Consorzi e alle Citta' Metropolitane, Grasso ammette che "sicuramente alcune funzioni andranno ritrasferite alle ex Province. I rifiuti, ad esempio, vanno gestiti a livello territoriale. Ma in questo momento c'e' una confusione normativa da risolvere. Ragioneremo nei prossimi mesi sulle funzioni da delegare e sulle risorse da trasferire: con il prelievo forzoso da Roma, la situazione e' davvero ai limiti. Di certo senza risorse non e' possibile immaginare il trasferimento delle competenze".