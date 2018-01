Differenziata ad Augusta, pronto il calendario del 2018

Con l’inizio del nuovo anno, il servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta, precedentemente pianificato, prosegue con regolarità e organizzazione in tutte le Zone di Augusta. L’utenza potrà recarsi a ritirare i nuovi calendari 2018, già disponibili da qualche giorno, presso l’Eco-Sportello sito in Corso Sicilia, n. 208-210, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 19:00, dove il personale qualificato è sempre a disposizione per fornire indicazioni e supporto ai cittadini. A stretto giro, sarà reso noto anche il calendario del CCR Mobile con sistema di Pesatura, itinerante in tutto il territorio. La macchina organizzativa procede solerte nelle attività legate al servizio di igiene urbana ormai ampiamente rodato e condiviso dalla cittadinanza. Tutte le indicazioni utili e gli aggiornamenti sono veicolati attraverso la pagina Facebook dedicata e il sito www.augustasidifferenzia.it.