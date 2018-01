Fava: "Sgarbi corre il Lombardia? Si dimetta da assessore in Sicilia"

"I beni culturali sono il piu' grande giacimento che esista in Sicilia. C'e' bisogno di un assessore di assoluta e urgente concretezza. L'assessore Sgarbi sta invece raccogliendo le firme per presentarsi come presidente della Regione Lombardia. Immaginando che questo possa essere solo un utile palcoscenico per proiettare la propria immagine su altri palcoscenici, ritengo sia un'offesa a questo governo e alla Regione siciliana". Lo ha affermato il deputato di Cento passi per la Sicilia, Claudio Fava, intervenendo all'Ars, dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente Nello Musumeci. "Penso che proprio per l'urgenza che richiede governare questo settore, l'assessore Sgarbi debba presentare le sue dimissioni, affinche' possa serenamente fare la sua campagna elettorale in Lombardia", ha aggiunto.