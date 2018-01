"Furbetti" allo Iacp di Messina: 69 condanne in Corte d'Appello

Condanne ridotte, ma regge anche in appello l'accusa nel processo per i casi di assenteismo allo Iacp, l'Istituto autonomo case popolari di Messina. In Corte d'appello il troncone principale del processo che contava 71 imputati, piu' uno stralcio relativo ad altre 5 persone. Contestata la truffa. Per il primo troncone i giudici hanno ridotto la pena per 64 imputati, hanno inoltre disposto 5 assoluzioni perche' i reati non sono punibili per la particolare tenuita' del fatto. Infine hanno dichiarato non doversi procedere per due persone che sono defunte. Infine la Corte d'appello ha assolto tutti gli imputati dall'accusa di interruzione di pubblico servizio. Per il resto ha disposto condanne che vanno dai 4 mesi fino ad un anno. Per lo stralcio che riguardava altri cinque imputati, anche in questo caso i giudici li hanno assolti per l'interruzione di pubblico servizio, disponendo sconti di pena per il reato di truffa. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza nel 2012 era sfociata nell'operazione "Badge sicuro". Per settimane una telecamera nascosta puntata verso l'apparecchio in cui si striscia il badge, riprese entrate ed uscite dei lavoratori. Le immagini rivelarono la pratica di strisciare il badge per altri colleghi.