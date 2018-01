Il Pd di Caltanissetta scrive a Matteo Renzi: alt a Cardinale jr

Il Pd della provincia di Caltanissetta si oppone alle candidature decise dall'alto e in particolare a quella gia' annunciata di Daniela Cardinale (alla terza candidatura), figlia dell'ex ministro Salvatore, leader della formazione vicina ai dem Sicilia futura. Ventuno segretari cittadini, appartenenti ad altrettanti comuni del nisseno, lo hanno fatto presente in un documento inviato al segretario nazionale Matteo Renzi e a quello regionale, Fausto Raciti. Le candidature imposte dall'alto, rischiano di creare "uno strappo con i circoli - si legge nella lettera - con evidenti disastrose conseguenze per tutto il partito". Sulla questione legata alle candidature in vista delle elezioni politiche, lo stesso parere era stato gia' espresso, qualche giorno fa, dalle segreterie provinciali dei dem e dai giovani democratici ("no a candidature dinastiche"). I candidati, "non si devono selezionare sulla base di equilibri tra correnti o altro - scrivono nella loro nota, i segretari pd - ma vanno scelti esclusivamente dalla classe dirigente del territorio e negli interessi del territorio. Non si puo' non dar voce ai circoli che rappresentano il cuore e la spina dorsale del Pd. Questa non e' la posizione di un ristretto gruppo ma di una intera classe dirigente".