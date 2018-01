Modica, continua la campagna #unpulminoperAnffas

Continua la campagna “#unpulminoperAnffas” che, in pochi mesi, ha già consentito all’associazione di raccogliere 11 dei 25.000,00 necessari all’acquisto di un nuovo pulmino. Questo grande risultato è stato raggiunto soprattutto grazie alla generosità di grandi “amici” dell’associazione, fra cui i dipendenti dell’Ecofaber, Conad Sicilia, la Fioretta, i portatori di S.Giorgio, ex volontari e privati cittadini. Come più volte sottolineato, un nuovo mezzo è assolutamente indispensabile per consentire ai nostri ragazzi di frequentare il centro e svolgere le tante attività che li vedono coinvolti nel territorio. Il nuovo pulmino consentirà all’ Anffas di continuare a crescere e a svolgere la propria azione di promozione sociale in favore delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale; molte, infatti, sono le richieste di nuovi ingressi che ci sono pervenute negli ultimi mesi (e che non abbiamo potuto accogliere a causa dell’impossibilità di garantire il trasporto), e ci auguriamo anche di potervi accogliere presto in una sede più spaziosa, per la quale abbiamo già fatto richiesta. Chiediamo quindi alle piccole e grandi imprese e alla collettività di fare ancora un piccolo sforzo, per aiutarci a raggiungere questo importante traguardo.