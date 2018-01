Avola e Rapallo si scambiano i sindaci, Cannata: "Questa è la buona politica"

Luca Cannata, per i prossimi tre giorni, sarà il primo cittadino di Rapallo (in Liguria), così come Carlo Bagnasco, sindaco della succitata cittadina in provincia di Genova, sarà invece quello di Avola. Questa mattina, all’aeroporto di Roma Fiumicino, c’è stato lo scambio delle chiavi delle città e il reciproco in bocca al lupo. “Uno scambio di chiavi - ha detto Luca Cannata - che serve alla buona politica per condividere ciò che di buono è stato realizzato, confrontandoci per accrescere quello che è il nostro modo di governare nel territorio”.