Troppo attesa in ospedale, aggrediti poliziotto e metronotte a Catania

Ha aggredito con calci e pugni un poliziotto e un metronotte in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, per la "troppa" attesa delle cure dei medici. Protagonista un uomo di 46 anni che lamentava tempi lunghi d'attesa per un familiare. L'uomo e' subito fuggito con uno scooter, ma e' stato rintracciato, identificato e condotto in questura da agenti della squadra mobile: deve rispondere di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Nell'aggressione l'agente e il metronotte hanno riportato ferite giudicate guaribili in 7 e 12 giorni.