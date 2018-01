Movida selvaggia a Palermo: elevate multe per seimila euro

Altro colpo inferto alla movida selvaggia di Palermo: a ristoratori e titolari di pub inadempienti sono state inflitte sanzioni per un valore superiore ai seimila euro. Non si arresta, cosi', l'attivita' di monitoraggio delle forze dell'ordine. Un ampio dispositivo e' stato coordinato dalla questura e ha coinvolto i poliziotti della sezione "Amministrativa" del Commissariato Oreto-stazione, del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia municipale, della Guardia costiera e dell'Asp.

Sono stati effettuati diversi accessi amministrativi, in particolare nella zona di piazza Borgese e piazza Olivella.

Il titolare di un pub e' stato sanzionato per l'installazione abusiva di un gazebo e di due tende solari (308 euro), per l'affissione abusiva esterna di insegne pubblicitarie (412 euro), per la mancanza dell'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (400 euro), per la mancanza delle previste tabelle alcolemiche (400 euro), per la mancanza della comunicazione di somministrazione all'esterno (1000 euro) e per occupazione abusiva di suolo pubblico (169 euro), il che ha comportato per il titolare, anche, una denuncia penale.

Il titolare di questo esercizio, gia' lo scorso 4 gennaio, era stato sanzionato per avere occupato abusivamente il suolo pubblico, l'intera piazza, con piante e varie strutture in metallo che impedivano la libera fruizione della zona ai cittadini; in quella circostanza, gli agenti avevano ripristinato lo stato dei luoghi, rimuovendo gli ingombri. A distanza di pochi giorni, il titolare del pub ha, quindi, ha commesso la medesima violazione. Altri cinque accessi ispettivi hanno riguardato altrettanti esercizi: in tre di essi i controlli non hanno riscontrato alcuna violazione; nei restanti due casi, invece, sono state imposte prescrizioni ad allinearsi ai regolamenti ed e' stata riscontrata la mancanza di tracciabilita' di prodotto ittico, con contestuale violazione di 1500 euro e sequestro di 28 chilogrammi di pesce.

Durante i servizi, sono stati controllati, inoltre, 44 mezzi, identificate 107 persone, irrogate 15 sanzioni per violazione al CdS e sottoposti a fermo amministrativo 4 veicoli