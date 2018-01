Modica, Lab 5 Stelle: il Comune partecipi a bando per nuovi autobus

Un bandoi pubblico per la fornitura di autobus per il trasporto urbano in sostituzione di vecchie vetture attualmente in servizio. l bando finanzia l’acquisto al 100% di autobus per il trasporto pubblico. Il Laboratorio 5 Stelle di Modica, in una nota, invita il Comune di Modica a partecipare al bando (che scade tra 30 giorni) per cogliere l’occasione per sostituire i vecchi scuolabus.

Il bando fa parte dell’asse 4 dell’azione 4.6.2 del POR FERS Sicilia 2014-2020 per il rinnovamento della flotta di mezzi pubblici con riduzione dell’impatto ambientale, pubblicato in Gazzetta della Regione siciliana del 19-01-2018, destinata ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Modica ha anche l’esigenza di garantire i collegamenti con le frazioni della città: da Frigintini a Marina di Modica. Il Laboratorio 5 stelle si augura che l’Amministrazione di Modica sappia cogliere per tempo questa opportunità che, considerando anche il pessimo stato delle finanze della città, potrebbe risultare irripetibile per molti anni a venire.