Elezioni, all'Uninominale di Siracusa forse è sfida Amoddio - Muti

Prime voci sulle candidature alle Politiche del prossimo 4 marzo in Sicilia. Al plurinominale per la Camera che comprende, Siracusa, Paternò, Avola e Ragusa , il Centro sinistra sarebbe orientato a mettere come capolista, il segretario regionale del Pd Fausto Raciti. All'Uninominale nel Collegio di Siracusa è in pole l'uscente Sofia Amoddio che potrebbe vedersela con la probabile candidata del Centro destra, Mariella Muti. Restando in casa Pd, potrebbe correre per il Senato Bruno Marziano. Nel Centro sinistra, pare che per la Camera ci sia un ballottaggio fra Liddo Schiavo e Giovanni Giuca, nel Collegio di Avola, mentre ancora a bocce ferme la situazione nel Centro destra.