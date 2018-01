Ragusa, il fratello di Loris affidato esclusivamente al padre

Il presidente del Tribunale di Ragusa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione coniugi di ieri, con ordinanza "temporanea e urgente", ha affidato il fratellino di Loris - il bimbo ucciso a Santa Croce Camerina dalla mamma Veronica Panarello - in modo esclusivo al padre Davide. Una decisione assunta, viene spiegato, non solo in ragione dello stato di detenzione della madre, "che inevitabilmente ne impedisce il ruolo genitoriale", ma soprattutto "in relazione alla sostanziale inidoneita' dimostrata dalla stessa alla cura e all'educazione dei figli". Il presidente, nel corso dell'udienza di separazione, autorizzando i coniugi a vivere separati, ha peraltro rigettato le richieste della Panarello in ordine alla possibilita' di essere periodicamente aggiornata sulla crescita e sull'evoluzione del bambino. Davide Stival si e' presentato davanti al giudice con gli avvocati Daniele Scrofani e Rosario Calabrese; Veronica Panarello con il legale Giuseppa Giardinelli. La decisione e' stata presa in linea con il provvedimento precedentemente reso dal Tribunale per i minorenni di Catania in ordine alla limitazione della potesta' genitoriale della Panarello.