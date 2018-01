Caruso Verso corre con Fiamma e Forza Nuova nel Collegio di Avola

Il senatore Luigi Caruso Verso, torna in campo in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Non ha ancora firmato l'accettazione della lista, ma lo farà nelle prossime ore, correndo con Fiamma Tricolore e Forza Nuova. Si tratterebbe di una candidatura di rottura con il Centro destra nel Collegio di Avola all'uninominale per la Camera. Caruso Verso aveva avuto contatti direttamente con Salvini, ma alla fine il senatore originario di Pachino ha deciso di non tradire la sua fede politica.