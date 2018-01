"Tinkering", progetto innovativo in Italia al "De Amicis" di Avola

“ Ogni nuovo progetto è una nostra scommessa. E questo nuovo progetto innovativo, che letteralmente significa armeggiare, adoperarsi e darsi da fare, è una sfida ed una novità per tutti noi perchè nessuno ancora in Italia ha realizzato questo progetto innovativo.” Davanti ad una numerosa platea composta da genitori di alunni e docenti dei plessi scolastici “De Amicis” e “ Coletta” , nell’aula magna del plesso di viale Lido, così il dirigente scolastico del I Circolo Didattico di Avola “ De Amicis” Stefania Stancanelli ha annunciato prima di illustrare e presentare la “novità” scolastica il progetto formativo dal nome inglese “ Tinkering”, un metodo educativo nuovo e innovativo inventato e già sperimentato da un gruppo di educatori presso l’Exploratium laboratorio della città americana di San Francisco, mentre in Italia uno dei poli di riferimento per le attività di “Tinkering” è il Museo della Scienza e della Tecnologia “ Leonardo Da Vinci” di Milano. L’iniziativa del progetto è stato infatti della stesso dirigente scolastico Stancanelli, dicendosi entusiasta di poterlo adesso realizzare nella scuola da lei diretta. “ Attraverso questo metodo educativo si consente ai bambini ed ai ragazzi di apprendere le materie Stem ( Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in modo pratico e giocando e di sviluppare le competenze del XXI° secolo. Un progetto che ha due finalità, l’imprenditorialità, con gli alunni che diventano produttori e inventori, e competenza sulle costruzioni che realizzeranno”, ha detto durante la presentazione del progetto il preside Stancanelli , aggiungendo poi, “ una offerta formativa qualificata, finalizzata al successo di tutti.” Ad illustrare dopo il progetto, che impegnerà e coinvolgerà gli alunni delle quarti e quinte Primarie dei plessi “De Amicis” di viale Lido e “ Coletta” di contrada Piano del Bosco, è stata la referente dello stesso progetto, la docente Angela Vaccarella, la quale ha ammesso in premessa: “ ci accorgiamo che i bambini stanno cambiando e noi creiamo per loro nuovi stimoli. Questo progetto ci entusiasma. L’obiettivo è quello di realizzare un’offerta formativa più ampia e qualificata, attenta a sviluppare la capacità di imparare sperimentando. Quindi i bambini saranno sollecitati ad inventare, dalla robotica ai circuiti elettrici sviluppando il loro pensiero creativo. Un progetto ricco di tanti stimoli che permetterà di apprendere l’arte, la scienza, la tecnologia e la matematica divertendosi, lavorando in gruppo. “ Progetto “ Tinkering: ovvero un’altra scommessa per il I Circoolo Didattico “ De Amicis” , più volte premiato e riconosciuto a livello nazionale grazie ai tanti progetti formativi, didattici ed educativi realizzati. Nel segno sempre dell’innovazione.

(Nella foto, il dirigente scolastico Stefania Stancanelli e la diocente referente del progetto Angela Vaccarella durante la presentazione ai genitori e docenti di “ Tinkering”).