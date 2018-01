Elezioni, pubblicate nella notte tutte le liste del Pd

Sono state pubblicate nella notte sul sito del Pd le liste ufficiali dei candidati per Camera e Senato. Confermata la candidatura di Paolo Gentiloni nel collegio uninominale della camera di Roma 1. Il segretario del partito, Matteo Renzi, correra' nel collegio uninominale per il Senato di Toscana 1 (Firenze).

- PIEMONTE: Pier Carlo Padoan e' capolista nel collegio plurinominale di Torino, Piemonte 1, per la Camera; Lucia Annibali e' capolista nel collegio plurinominale Piemonte 1 di Ivrea, dove il deputato uscente Davide Mattiello, protagonista del codice Antimafia, e' al quarto posto; Lucia Annibali e' anche capolista nel plurinominale a Piemonte 2 per Novara, Biella e Vercelli. Roberta Pinotti e' capolista nel plurinominale per il Senato a Novara, Vercelli, Alessandria e Cuneo.

- LOMBARDIA: i capilista nel plurinominale piu' noti per la Camera sono Barbara Pollastrini (Monza e Seregno), Emanuele Fiano (Milano), Alfredo Bazoli (Brescia), Maurizio Martina (Bergamo), Lorenzo Guerini (Pavia), Maria Elena Boschi (Cremona), Valeria Fedeli (Pavia, Cremona, Mantova), Tommaso Nannicini (Milano) Tommaso Cerno e' candidato nell'uninominale al SenAto a Milano

- VALLE D'AOSTA: i candidati sono Alessia Favre per la Camera e Albert Laniece per il Senato.

- TRENTINO ALTO ADIGE: Maria Elena Boschi e Gianclaudio Bressa sono candidati nell'uninominale a Bolzano pe'r Camera e Senato. Lorenzo Dellai corre per il senato nell'uninominale a Pergine Valsugana. - VENETO: Marco Minniti e' capolista alla Camera a Venezia; Alessandro Zanna capolista alla Camera a Padova; Lucia Annibali caposta alla camera a Vicenza; Laura Puppato num.2 per il Senato a Venezia, Belluno, Rovigo e Treviso. Pierpaolo Baretta nell'uninominale al Senato a Rovigo

FRIULI VENEZIA GIULIA: ettore rosato e' capolista alla camera nel plurinominale. Debora Serracchiani nell'uninominale a Trieste camera e anche nu.2 del plurinominale, Tommaso Cerno capolista al Senato nel plurinominale; Riccardo Illy correra' nell'uninominale a Trieste Senato.

LIGURIA: Raffaele Paita e' capolista nel plurinominale Camera Genova e La Spezia, num. 2 e' Andrea Romano. Roberta Pinotti correra' nell'uninominale Senato Genova. EMILIA ROMAGNA: i capilista per il plurinominale alla camera sono Dario Franceschini, Piero Fassino, Carla Cantone e Andrea Orlando. Sandro Gozzi e' il num. 3 nel plurinominale Romagna Camera, Paola De Micheli, commissaria per il terremoto, e' il num.2 a Parma-Piacenza-Reggio per la Camera. Valeria Fedeli e' capolista nel plurinominale Senato a Modena-reggio-Parma-Piacenza. Nei collegi uninominali per la Camera correranno Dario Franceschini (Ferrara), Beatrice Lorenzini (Modena), Claudio de Vincenti (Sassuolo), Lucia Annibali (Parma), Graziano Delrio (Reggio Emilia). Nei collegi uninominali per il Senato correranno Sandra Zampa (ferrara), Pierferdinando Casini (Bologna).

TOSCANA: i capilista principali nel plurinominale sono Marianna Madia (Prato Camera), Roberta Pinotti (Firenze Senato) e Francesco Bonifazi (Arezzo-Pisa-Livorno Senato). nell'uninominale ci sono Luca Lotti (Empoli Camera), Roberto Giachetti (Sesto Fiorentino Camera), Piercarlo Padoan (Siena Camera), Andrea Romano (Livorno Camera), Matteo Eenzi (Firenze Senato), Riccardo Nencini (Arezzo Senato), Valeria Fedeli (Pisa Senato). -UMBRIA: Matteo Renzi e' capolista nel plurinominale al Senato. Cesare Damiano e' nell'uninominale per la Camera a Terni

- MARCHE: i capolista nel plurinominale alla Camera sono Paolo Gentiloni (Ascoli e Macerata) e Alessia Morani (Ancona e Pesaro). Marco Minniti e' nell'uninominale a Pesaro Camera, Angelo Bonelli nell'uninominale a Pesaro Senato.

-LAZIO: i capilista nel plurinominale sono Marianna Madia (Roma Est Camera), Matteo Orfini (Roma Ovest Camera), Maria Elena Boschi (Guidonia Camera), Luigi Zanda (Roma Senato), Bruno Astorre (Collatino Senato), Monica Cirinna' (Frosinone e Fiumicino Senato). Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione Moro, e' il numero 2 per Viterbo Camera, Michele Anzaldi e' il numero 3 a Roma ovest. Nell'uninominale Parlo Gentiloni e' a Roma 1 Camera, Marianna Madia a Roma 2 Camera, Matteo Orfini a Roma 5 Camera, Ileana Argentin (Roma 6 Camera, Riccardo Magi a Roma 10 Camera, Beppe Fioroni a Viterbo 1 Camera, Gianrico Ranaldi a Cassino Camera, Emma Bonino a Roma 1 Senato, Oreste Pastorelli a Roma 2 Senato.

- ABRUZZO: nel plurinominale Camera i capilista sono Lucia Annibali (Pescara) e Stefania Pezzopane (L'Aquila)

- CAMPANIA. nel plurinominale i capilista sono Gennaro Migliore (Pozzuoli Camera), Paolo Siani (Napoli Camera), Umberto Del Basso De Caro (Benevento Camera), Marco Minniti (Salerno Camera), Roberta Pinotti (Caserta Senato), Matteo Renzi (Napoli Senato), Gianni Pittella (Salerno Senato). Enzo Amendola e' il numero 2 a Salerno Senato. Nell'uninominale troviamo Paolo Siani (Napoli San Carlo Camera), Giuseppe De Mita (Irpinia Camera).

- MOLISE: Enrico Colavita correra' nell'uninominale al Senato. - PUGLIA: i principali capilista nel plurinominale sono Francesco Boccia (Lecce Camera), Dario Stefano (Lecce Senato). Teresa Bellanova correra' nell'uninominale a Nardo' Senato. - BASILICATA; Vito De Filippo e' capolista nel plurinominale Camera. Gianni Pittella correra' nell'uninominale di Potenza Senato.

-CALABRIA: Enza Bruno Bossio e' capolista nel plurinominale di Cosenza Camera. Nell'uninominale correranno Luigi Incarnato (Castrovillari Camera), Giacomo Mancini (Cosenza Camera), Ottavio Amaro (Reggio Calabria Senato).

-SICILIA: i principali capilista nel plurinominale sono Maria Elena Boschi (Marsala Camera, Messina Camera e Siracusa Camera), Daniela Cardinale (Agrigento Camera), Paolo Gentiloni (Catania Camera), Davide Faraone (Palermo Senato). -(GUARDA LE LISTE COMPLETE IN SICILIA)

SARDEGNA: Francesco Sanna e' il numero 2 nel plurinominale a Cagliari Camera, Gavino Manca e' capolista nel plurinominale a Sassari Camera.

-ESTERO: tra i candidati ci sono Massimo Ungaro (Regno Unito Camera), Gianni Farina (Svizzera Camera), Giovanni Faleg (Usa Camera), Fausto Longo (Brasile Camera), Francesco Giacobbe (Australia Senato), Pasquale Nestico (Usa Senato), Laura Garavini (Germania Senato).