Aggredisce i familiari e danneggia un'ambulanza a Siracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, sono intervenuti in via Milano per una segnalazione di lite in famiglia e patita aggressione del personale del 118, nonché danneggiamento dell’ambulanza. Giunti sul posto, gli Agenti hanno arrestato Mahadi Jail, 35 anni, di origine marocchina, per i reati di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato per i reati di lesioni personali, danneggiamento ai beni dello stato, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di coltello.