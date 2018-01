Comicoterapia e cure integrative, un convegno a Ragusa

Comicoterapia ed esperienze di cure integrate. E' su questo tema che si svilupperà mercoledì 31 gennaio, dalle 14,30 presso l'auditorium del centro polifunzionale di viale Colajanni a Ragusa, il confronto-incontro promosso da "Ci ridiamo su", l'associazione socio-sanitaria culturale ragusana che si occupa di vari progetti dedicati alla "scienza del sorriso" con la presenza di clown dottori all'interno di alcuni reparti ospedalieri, a partire dalla pediatria. Da un anno circa l'associazione è impegnata anche con il progetto "Saturnino" che, interamente finanziato da fondi privati, porta i clown dottori in Day Hospital Oncologico, all'ospedale Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Il progetto sarà il focus di questo incontro, tra il bilancio del lavoro fin qui svolto e l'avvio della nuova annualità. Ma sono numerosi gli argomenti che, dal punto di vista tecnico-scientifico, saranno trattati da vari relatori, interamente dedicati alla comicoterapia. Ci saranno inoltre delle "lezioni interattive" e, tra gli ospiti che interverranno, ci sarà anche il dottor Leonardo Spina, pioniere della gelotologia in Europa e presidente dell'istituto "Homo Ridens". L'appuntamento prevede accrediti Ecm per tutte le professioni sanitarie e la collaborazione di Homo Ridens, Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, l'Ordine professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia. Per conoscere e supportare l’attività dell’associazione “Ci ridiamo su” di diffusione della comicoterapia, o scienza del sorriso, è possibile visitare il sito web www.ciridiamosu.it, la pagina facebook oppure è possibile inviare un’email a info@ciridiamosu.it.