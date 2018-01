Droga a Comiso, finisce in manette un presunto pusher

Continua incessante l’opera di controllo del territorio degli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Comiso. Nelle ultime trentasei ore è state arrestata una persona e una è stata denunciata per evasione continuata.

La notte del 30, durante i controlli su strada effettuati dalla Volante veniva individuata una autovettura proveniente da Vittoria.

Sottoposta a controllo in via S. Biagio, a bordo della stessa vi erano due uomini; il veicolo era condotto da S.E. nato a Vittoria e il passeggero risultava essere Mattia La Marca, 21enne di Busto Arsizio, residente a Vittoria pregiudicato con precedenti specifici per spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo durante il controllo si mostrava palesemente agitato mettendo ripetutamente le mani nelle tasche del giubbino che indossava, insospettiti, gli agenti procedevano immediatamente ad ispezione e, a seguito di ciò, proprio in una tasca del giubbotto, precisamente nella tasca destra, si rinveniva una confezione di tabacco con all’interno 10 involucri confezionati in pellicola trasparente con sostanza erbacea di colore verde, presumibilmente stupefacente del tipo “marijuana”, pronti per la vendita al dettaglio; la sostanza veniva sottoposta a sequestro per tutti gli adempimenti di rito.

Gli involucri, venivano pesati risultando complessivamente g. 12.2.

Una volta in Commissariato, alla luce di quanto emerso, l’uomo veniva altresì sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici nel locale Posto di Polizia Scientifica e tratto in arresto, Su disposizione dell’autorità giudiziaria veniva condotto agli arresti domiciliari.