Ragusa, confronto sulla scienza del sorriso: comicoterapia diventa cura integrativa

Mercoledì pomeriggio, a Ragusa, confronto sulla “scienza del sorriso” ovvero la comicoterapia che diventa cura integrativa. Esperienze raccolte sul campo direttamente all’interno dei reparti ospedalieri dove operano i clown dottori dell’associazione socio-sanitaria culturale ragusana “Ci ridiamo su” che si occupa di vari progetti dedicati alla “scienza del sorriso”. L’appuntamento si è svolto al centro polifunzionale di viale Colajanni. È stata l’occasione per fare un bilancio delle attività svolte dall’associazione all’interno del progetto "Saturnino" che, interamente finanziato da fondi privati, porta i clown dottori in Day Hospital Oncologico, all'ospedale Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Il progetto riparte anche quest’anno sempre grazie alle sponsorizzazioni private, ad ulteriore testimonianza della valenza sociale dell’iniziativa.

Il dottor Fabio Ferrito, clown dottore e presidente dell’associazione “Ci ridiamo su”, dopo aver lanciato un video documentario in cui si riassume il loro operato all’Interno degli ospedali cittadini, ha sottolineato come ridere sia uno dei “meccanismi” innati di sviluppo della salute e di attivazione del guaritore interno. “Coloro che sono in grado di suscitare emozioni positive, non solo ridere, ma anche fiducia, coraggio, speranza, rendono un servizio potentemente terapeutico poiché operano in modo trasversale dalle emozioni al corpo”, ha affermato