Siccità, Palermo verso la turnazione: "Subito stato di calamità"

E' proseguito, nel corso del fine settimana, il lavoro dell'amministrazione comunale di Palermo e dell'Amap, l'azienda comunale acquedotti, per la pianificazione degli interventi legati alla siccita' e al conseguente stato di calamita' naturale che dovrebbe essere deciso dal Governo nazionale giovedi' prossimo e a seguito del quale il commissario valutera' tempi e modalita' dell'eventuale turnazione idrica a Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha mantenuto in queste settimane un "contatto costante", spiega, con il presidente della Regione, Nello Musumeci e con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, garantendo "tutto il supporto necessario" per la dichiarazione dello stato di calamita' naturale a Palermo e nella intera Sicilia, "dichiarazione sollecitata dal Comune di Palermo e dall'Anci da oltre un anno, ma - afferma Orlando - sempre disattesa dal precedente governo regionale". In queste ore Amap sta fornendo a tutti gli enti interessati le informazioni relative a tutte le azioni intraprese, le opere realizzate e la progettualita' definitiva e utile "per una efficace e immediata operativita' conseguente - viene sottolineato da Palazzo delle Aquile - alla indilazionabile dichiarazione dello stato di calamita' naturale". Amap ha fornito, inoltre, il quadro storico dell'andamento delle precipitazioni, nonche' della funzionalita' e fruibilita' dei diversi impianti e bacini che apportano acqua verso il capoluogo e la provincia. Nei prossimi giorni verra' completato e definito nel dettaglio ogni elemento tecnico perche' - "ove non cambiassero le condizioni meteorologiche" - il commissario nominato dal Governo nazionale e dotato di poteri straordinari possa rendere operativi i progetti gia' definiti da Amap e possa valutare eventuali turnazioni. "Ad oggi - specifica l'amministrazione - la turnazione non e' stata decisa ne', tantomeno, sono state previste date e orari specifici per singole aree della citta'. L'Amap e tutta l'amministrazione comunale, in raccordo e su indicazione del commissario si adopereranno, in caso di avvio delle turnazioni, per dare ai cittadini dettagliate e tempestive informazioni al fine di ridurre al minimo i disagi".