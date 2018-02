Attrice diventa un maiale in un manifesto, polemica a Chiaramonte Gulfi

Da donna candidata al premio Oscar a maiale, per promuovere una sagra di paese. Accade in Sicilia con una trovata di marketing che sta dividendo i cittadini fra chi critica aspramente la scelta e chi plaude. L'attrice Mena Suvari, nel famoso film "American Beauty" (che vinse ben 5 premi Oscar), interpretava Angela Hayes, una sensuale donna che nella locandina appariva su un letto di petali di rose. Nel Ragusano, per annunciare la sagra della salsiccia di Chiaramonte Gulfi, l'attrice e' stata modificata con le sembianze di una scrofa e con l'hashtag #acarnevaleognimaialevale. La foto, contenuta in un manifesto e diffusa sui social media, sta diventando un vero e proprio caso.