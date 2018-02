Maltempo, con l'auto nel fiume a Partanna: grave un anziano

Paura oggi pomeriggio per un 67enne di Partanna, finito con la propria auto nel fiume Midione, tra Santa Ninfa e Castelvetrano. A salvarlo i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile. L'uomo, in transito a bordo della propria vettura lungo la provinciale 73, a causa della forte pioggia ha perso il controllo del mezzo cadendo in acqua. Il livello del fiume, salito al limite a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato l'intero territorio provinciale nelle ultime ore, ha sommerso quasi completamente l'auto. I carabinieri sono riusciti a strappare il malcapitato alla corrente del fiume. In forte stato di ipotermia, e' stato ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Civile di Castelvetrano.