Domenica la presentazione di Alessandra Furnari (Pd) all' Hotel Siracusa

Potrebbe esserci un'apparizione pubblica tra il sindaco Giancarlo Garozzo ed il presidente del Siracusa Calcio, Gaetano Cutrufo, già candidato alle Regionali. L'occasione è data dall'apertura della campagna elettorale per la candidatura al Senato di Alessandra Furnari che corre all'uninominale nel Collegio di Siracusa - Ragusa ed al prurinominale in Sicilia orientale. La convention si terrà domenica 11 febbraio all'Hotel Siracusa in contrada Spalla, di fronte a Decathlon, con inizio alle 11. Attorno alla candidatura dell'aspirante senatrice "renziana", pare che sia tornato il sereno tra Garozzo e Cutrufo, dopo la nefasta esperienza di Alternativa Popolare, contenitore politico che ha dimostrato di essere vuoto. Si può parlare di pace fatta? "Io non ho mai litigato con Cutrufo", taglia corto il sindaco di Siracusa."Giancarlo è un carissimo amico - ha detto subito dopo Cutrufo - ma io non sono del Pd. Alessandra è una carissima amica, ma io con il Partito democratico e non voglio averci a che fare".