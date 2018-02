Maltempo: forte perturbazione in arrivo al Sud

"La perturbazione che ha interessato l'Italia nei primi giorni della settimana si sta allontanando verso est, ma non sara' seguita dal ritorno di un forte campo di alta pressione. Di conseguenza il miglioramento non sara' marcato, cosi' nelle prossime ore osserveremo ancora degli annuvolamenti su buona parte del Paese, con locali episodi di precipitazione. In aggiunta, fra domani e sabato si segnala l'arrivo di un'intensa perturbazione-nord africana (la n 3 del mese) che andra' a interessare le regioni meridionali con piogge e temporali localmente forti". E' quanto affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo. "Questo sistema nuvoloso - spiegano - verra' accompagnato da una profonda depressione che, fra la sera di venerdi' e la giornata di sabato, si spostera' dal Canale di Sicilia verso l'alto Ionio attivando un'intensa ventilazione che non si limitera' a interessare solo il meridione, ma anche il Centro e i mari settentrionali". Oggi tempo abbastanza soleggiato nelle Alpi occidentali, medio Adriatico e sud della Sicilia, altrove cielo irregolarmente nuvoloso con pochi fenomeni, qualche sporadica pioggia in Liguria, alto Lazio e sul versante tirrenico della Calabria e della Sicilia. Tra sera e notte locali deboli nevicate sulle Prealpi venete, nelle Alpi lombarde con limite oltre i 700-800 metri.

Qualche goccia di pioggia anche lungo le coste tra l'Abruzzo, il Molise e il Gargano, nelle coste venete e nel sud-ovest della Sardegna. Temperature massime in lieve rialzo, eccetto sulla Puglia e sul settore ionico. Venti in attenuazione ma ancora moderati occidentali sul basso Ligure e sul Tirreno. Venerdi' al mattino non mancheranno parziali schiarite su Marche, Umbria, Campania, Basilicata e Puglia meridionale, nuvole piu' o meno compatte altrove con qualche pioggia nel Gargano, nel sud delle Isole e nelle zone prealpine e pedemontane del Veneto e della Lombardia con limite delle nevicate oltre i 500-600 metri.

Nel pomeriggio ancora locali fenomeni lungo le Prealpi dall'alto Piemonte fino alle Venezie, locali piogge sulla Sardegna centro-meridionale; inizia il peggioramento all'estremo Sud con piogge anche intense e possibili rovesci nel sud-est della Sicilia e prime piogge anche nel resto dell'Isola e sulla Calabria meridionale. Tra sera e notte le piogge si estendono a gran parte del Sud con i fenomeni piu' intensi anche a carattere di rovescio in Sicilia e Calabria, con possibili temporali nel versante ionico. Le nuvole tenderanno a propagarsi anche verso il Centro.

Temperature in lieve calo nelle minime al Centro-sud, massime quasi stazionarie e in calo solo su Ionio e Sicilia. Venti orientali fino a moderati sulla Sicilia in estensione alla Calabria in serata. La depressione collegata al peggioramento dal Nord-Africa tendera' successivamente a risalire fino allo Ionio da dove alimentera' anche venti forti al Sud, moderati settentrionali anche sull'Adriatico, al Centro e in Sardegna, con raffiche fino a 60-90 km/h di velocita'.

Sabato maltempo al Sud con le piogge piu' diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, tra Sicilia, Calabria e settore intorno all'alto Ionio. Nuvole addossate anche all'Emilia Romagna e al settore del medio Adriatico con tendenza a locali fenomeni a ridosso dell'Appennino, dove il limite delle nevicate scendera' fino ai 600-800 metri sull'Appennino centrale e tra i 900-1100 metri su quello meridionale e sui monti della Sicilia. Nuvolosita' variabile anche in Sardegna ma con poche piogge e tra la bassa Toscana e il Lazio. Il tempo migliore favorira' il resto del Nord e il settore ligure con schiarite anche ampie. Temperature minime in rialzo al Centro-sud, massime in calo su Emilia, medio Adriatico e Sud.

Domenica la depressione tendera' ad allontanarsi verso la Grecia: soprattutto nella prima parte della giornata comunque la nuvolosita' residua ancora addossata al medio Adriatico e al Sud potra' portare residui fenomeni quasi ovunque in esaurimento gia' dal pomeriggio. Prevarra' il sole su gran parte del nord e sul medio Tirreno. All'inizio della prossima settima una nuova perturbazione dovrebbe lentamente avvicinarsi da ovest con tendenza quindi a un nuovo aumento della nuvolosita' a iniziare dal Nord e dalle regioni di Ponente e i primi effetti in termini di precipitazioni li avremo lunedi' al Nordest, su settore ligure, quello del medio Tirreno e in Sardegna. Martedi' il peggioramento dovrebbe coinvolgere il resto del Centro-sud.