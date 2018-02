Elezioni, Armenia batte l'emozione: domani a Rosolini i vertici di Fi VIDEO

Al debutto è entrata nel cuore dei suoi elettori di Pachino. Neppure l'emozione ha tradito questa sera Daniela Armenia, candidata alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale di Avola per il Centro destra. Quella di stasera a Marzamemi è stata una prova generale per l'appuntamento di domani dove al Centro congressi di Rosolini (inizio ore 17) arriverà la leader di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo per sostenerla nella corsa per un seggio a Montecitorio. Daniela Armenia ha parlato con il cuore e con la grinta agli amici del Centrodestra, incassando durante la convention, il sostegno pure di un Movimento storico di Pachino, come Rinascita. La candidata di Forza Italia ( ma lei nel suo discorso ha parlato di intera coalizione), ha toccato i temi fondamentali del programma di Silvio Berlusconi: dall'abbassamento delle tasse, alle pensioni da portare a 1000 euro, la famiglia e la Sanità. Trovandosi in una città dove agricoltura e turismo costituiscono la maggior fonte di reddito della popolazione, ha detto che qualora riuscisse a vincere queste elezioni, si batterà con tutte le proprie forze per tutelare i produttori agricoli e contro l'invasione inaccettabile delle produzioni che arrivano dall'Africa e dai Paesi extracomunitari. A fare da apripista a Marzamemi è stato il deputato regionale, Pippo Gennuso. "Con Daniela a Roma - ha detto il parlamentare - possiamo costituire un asse importante tra Regione e Stato centrale con un solo obbiettivo: tutelare gli interessi del sud - est". Domani pomeriggio la compagine di Forza Italia sarà al completo a Rosolini. Interverranno tutti i candidati dei Collegi, uninominale, plurinominale, proporzionale di Camera e Senato. Oltre la due volte ministra Prestigiacomo ci sarà pure l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera.

