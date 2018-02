Ragusa,comicoterapia: al via il corso per formare 20 volontari del sorriso

Sta per iniziare a Ragusa il nuovo corso per “Volontari del Sorriso”, organizzato dall’Associazione di Comicoterapia, o scienza del sorriso, “Ci Ridiamo Su”. Si tratta del primo step della Scuola Europea di Alta Formazione per Clown Dottori e Gelotologi “Norman Cousins”, a cura dell’Istituto di Ricerca, Documentazione e Formazione sulla Gelotologia e sulle Nuove Scienze “Homo Ridens” di Roma.

Il corso inizierà a marzo, mentre la domanda di preselezione dovrà essere inviata entro il 20 febbraio. Unico modo per partecipare è quello di compilare l’apposito questionario scaricabile su https://drive.google.com/file/d/1400J-Dxqt5NLzMNgH2Euf8MClfxi9oHH ed inviarlo all’indirizzo formazione@ciridiamosu.it, insieme ad un breve CV e ad una foto. Gli ammessi al colloquio saranno comunicati entro il 27 febbraio. Il corso consisterà in 112 ore di formazione suddivise in incontri teorico-pratici esperienziali che si svolgeranno nei fine settimana (il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 18.30), seguite da un tirocinio presso strutture socio-sanitarie convenzionate. Docenti di eccezione i rappresentanti della Federazione Internazionale !Ridere per Vivere! che si occuperanno di formare il “Volontario del Sorriso” (da non confondersi col Clown Dottore, figura formata dal 2° step della Scuola): si tratta di un “animatore” socio-sanitario culturale professionale in grado di portare l’energia del sorriso e del riso come aiuto concreto creativo in contesti socio-sanitari in difficoltà. I Volontari del Sorriso opereranno in équipe di 3/5 con l’obiettivo di ricreare una comunità sorridente, una comunità che cura, attraverso interventi mirati alla tipologia di contesto e gruppi di auto-aiuto. I Volontari inoltre opereranno insieme ai Clown Dottori nella diffusione della filosofia e dei valori dell’associazione “Ci Ridiamo Su”, partecipando alla vita associativa, gestendo stand e banchetti e partecipando a iniziative sociali e manifestazioni pubbliche.

Requisito essenziale per partecipare al corso è avere compiuto 21 anni di età ed ovviamente avere una forte motivazione, tempo a disposizione, consapevolezza del ruolo e costanza nella pratica. Il corso è a numero chiuso (max 20 partecipanti) ed è a pagamento. Per maggiori informazioni su come partecipare è possibile visitare la pagina fb “Ci ridiamo su”, il sito web www.ciridiamosu.it oppure è possibile inviare un’email a info@ciridiamosu.it.