Panificatori in guerra in Sicilia, l'assessore Turano sotto accusa

"Siamo delusi, ma non ci arrendiamo". Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Confesercenti manifestano forte disappunto per "l'incomprensibile posizione" assunta dall'assessore regionale alle Attivita' produttive Mimmo Turano, rispetto alla delicata e complessa materia che riguarda la panificazione in Sicilia.

"Dopo l'ultimo incontro - affermano i rappresentanti delle Sigle di categoria - registriamo un atteggiamento di chiusura dell'esponente del governo Musumeci rispetto a quelle che sono le legittime proposte da noi rivendicate nel rispetto della volonta' espressa dai panificatori dell'Isola. L'avvio dell'interlocuzione con l'assessore Turano, per la verita', sembrava indirizzato verso un epilogo positivo, destinato a produrre l'immediata modifica migliorativa del nefasto Decreto Legge a firma del suo predecessore Mariella Lo Bello - sottolineano Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Confesercenti - poi pero' lo stop improvviso che ci porta ad intraprendere un convinto e determinato percorso di lotta a difesa dei panificatori siciliani". I dettagli dell'intera vicenda verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che le organizzazioni datoriali terranno, congiuntamente, nella mattinata di lunedi' alle 11,30 a Palermo, nella sede della Cna Sicilia.