Avola, consegnati due "taxi sociali": un servizio alla collettività

Stamattina alle 11, in piazza Umberto I ad Avola, si è svolta la cerimonia di consegna di due nuovi mezzi per il servizio taxi sociale in collaborazione con la società PMG.

“Grazie innanzitutto a chi ha contribuito lanciando un messaggio sociale alla città - ha detto il primo cittadino di Avola Luca Cannata - Noi siamo il primo comune in Sicilia ad aver aderito a questo momento di condivisione tra pubblico e privato. Diamo un servizio per la collettività. Il primo anno abbiamo messo 1 anno e mezzo per raccogliere le associazioni. Oggi con grande entusiasmo siamo partiti per realizzarne uno e invece ne abbiamo acquistati 2. Segno di grande consapevolezza degli imprenditori avolesi”.

“Siamo una comunità - ha aggiunto il sindaco - portiamo gli assistiti fino a Catania o a Messina. Cerchiamo di essere continuamente un'amministrazione presente nell’ambito della disabilità e del sostegno ai bisognosi”.

A far eco a Luca Cannata è l’assessore Simona Caldararo: “Grande soddisfazione per aver raddoppiato il servizio grazie alla sensibilità delle molteplici imprese locali che hanno creduto nel progetto. Dimostrazione di come il pubblico e il privato possano lavorare insieme per garantire servizi e mobilità a coloro che si trovano in difficoltà”. Negli gli uffici dell’assessorato ai Servizi sociali è possibile richiedere gratuitamente l’utilizzo del servizio di trasporto.