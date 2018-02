Cgil: Cubito nuovo segretario della Funzione pubblica di Catania

Salvatore Cubito, 64 anni, e' il nuovo segretario generale della Funzione pubblica Cgil di Catania. Ha ottenuto 39 voti a favore su 41 aventi diritto (due astenuti). Cubito succede a Gaetano Agliozzo, ora alla guida di FP Cgil Sicilia, ed e' iscritto alla CGIL dal 1976; dal 1980 e' iscritto alla categoria che tutela i lavoratori dei servizi pubblici e da 10 anni ne e' componente della segreteria provinciale occupandosi di Sanita' pubblica e privata, in veste di responsabile di Dipartimento. Per otto anni e' stato presidente del Comitato Direttivo della Camera del Lavoro di Catania. Negli anni Ottanta e Novanta e' stato segretario della CGIL di Giarre e responsabile del comprensorio ionico. Il segretario generale della Camera del lavoro di Catania, Giacomo Rota, ha augurato buon lavoro a Cubito, e ha ringraziato a nome di tutta la Cgil, il segretario uscente Agliozzo, "per l'ottimo lavoro svolto in questi anni".