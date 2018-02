Il Siracusa cala il tris al Monopoli: standing ovation per Mancino

Il Siracusa deve dire grazie a Nicola Mancino, uomo faro e poco apprezzato dal tecnico Paolo Bianco se oggi gli azzurri hanno rovinato la festa al Monopoli, forte di una cinquina rifilata al Catania soltanto una settimana fa. Il Siracusa ha calato il tris ai pugliesi, disputando la migliore gara casalinga della stagione. Si può finalmente dire che il tecnico azzurro ha azzeccato la formazione tipo che ha entusiasmato per gioco e dinamismo, dal primo all'ultimo minuto. E' stato un bel Siracusa, seppur privo dell'infortunato Emanuele Catania, Scardina e Turati, che dopo i primi 45 minuti aveva già chiuso la partita. I padroni di casa hanno sciupato almeno tre palle gol, mentre nel finale una prodezza di Tomei ha negato il gol della bandiera al Monopoli.

I padroni di casa assediano la difesa ospite fin dal primo minuto. Al 5' Altobelli partito sul filo del fuori gioco, su suggerimento di Mancino, si fa respingere la conclusione da Bardini. Al 18' ci prova Liotti su calcio piazzato, la sfera finisce di un soffio sopra la traversa. Il Siracusa cerca il gol, ma al 25' una conclusione di prima intenzione di Mancino finisce tra le braccia del portiere.

Il Monopoli gioca con sufficienza e presunzione. Pensa di poter chiudere la partita a suo piacimento. E' il 25' quando Salvemini colpisce di testa mandando il pallone sopra la traversa. Al 30' sono gli azzurri a sbloccare il risultato. Galoppata sulla fascia sinistra di De Silvestro e cross la centro, Bernardo con una zampata anticipa Bardini mandando il pallone in rete. Passano 5 minuti ed arriva il raddoppio. E' il capitano Scoppa a deviare una conclusione azzurra nella propria porta.

Nel secondo tempo, nel terzo gol c'è sempre il piede di Mancino, che porta la firma di Tino Parisi. Il passaggio del centrocampista è perfetto, taglia tutta la difesa e Parisi firma il 3 a 0. Nel quarto d'ora finale c'è spazio per una una standing ovation per Mancino e la possibilità di fare entrare in campo Mangiacasale, Mazzocchi e Grillo. Il tecnico Scienza gioca a tre unte nel tentativo di recuperare. Manda in campo, Genchi, Tafa, Bei e l'ex Catania, Paolucci, ma il Siracusa controlla agevolmente partita e risultato. Alla fine esultanza sugli spalti con i tifosi che cantaew "vincere, vincere a Catania".

(Nella foto Bernardo esulta dopo il gol dell' 1 a 0)

I risultati della 27 esima giornata

Bisceglie - Akragas 2-1

Casertana - Cosenza 1-0

Catanzaro - Rende 0-1

Lecce - Juve Stabia 0-1

Paganese - Fidelis Andria 0-1

Racing Fondi - Matera 0-2

Reggina - Trapani 1-2

Sicula Leonzio - V. Francavilla 2-2

Siracusa - Monopoli 3-0

CLASSIFICA: Lecce 56 punti; Catania 49; Trapani 47; Siracusa 42; Rende 41; Matera 40; Monopoli 37; Juve Stabia, Cosenza 36; Francavilla, Bisceglie 33; Catanzaro, Sicula Leonzio 31; Casertana 29; Reggina 28; Racing Fondi, Paganese, Fidelis Andria 23; Akragas 11.

Akragas e Fidelis Andria 3 punti di penalizzazione Catanzaro e Matera 1 punto di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - ( 3 marzo)

Akragas - Lecce

Catania - Siracusa

Fidelis Andria - Reggina

Juve Stabia - Sicula Leonzio

Matera - Catanzaro

Monopoli - Casertana

Rende - Bisceglie

Trapani - Racing Fondi

V. Francavilla - Paganese