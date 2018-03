L'Udc porta in Sicilia un veneto per fare l'assessore ai rifiuti

Ufficializzata oggi pomeriggio all'Assemblea regionale siciliana la nomina del nuovo assessore ai Rifiuti e ai Servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon. Considerato un tecnico, 57 anni, veneto, e' l'uomo indicato dall'Udc per subentrare a Vincenzo Figuccia dimessosi poco dopo aver ricevuto l'incarico. E' stato anche sub commissario alla raccolta differenziata per la Campania. Cessa dunque l'interim di Musumeci. Pierobon dovra' affiancare il governatore nella gestione delle situazioni d'emergenza sui fronti dei rifiuti e dell'acqua per le quali il capo dell'esecutivo ha gia' ottenuto da Roma poteri speciali. Il sito della Regione siciliana ha subito aggiornato l'elenco degli assessori della Giunta.