Bandiera su Forza Italia a Siracusa: "Fatto meglio delle Regionali"

E' soddisfatto il commissario provinciale di Siracusa di Forza Italia, Edy Bandiera. "Il partito, anche in provincia di Siracusa, si e' attestato con un risultato che e' andato oltre quello realizzato in occasione delle ultime elezioni regionali - prosegue Bandiera - . Abbiamo messo in campo figure giovani e preparate che hanno riscosso apprezzamento e ampia partecipazione nelle assemblee che abbiamo realizzato in ogni comune della provincia. L'obiettivo e' proseguire su questa strada di continua crescita, consapevoli dell'impegno che e' necessario profondere nel territorio, affinche' possano fornirsi proficue e concrete risposte". "Un plauso va al Commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciche' - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura Bandiera - Appena due anni fa ha preso in mano un partito quasi scomparso in Sicilia e lo ha condotto, con esperienza e grande determinazione, all'ottenimento di risultati sempre crescenti. Mai come in questi mesi e come nelle ultime settimane, abbiamo registrato tanta voglia di impegno, partecipazione e adesione da parte di cittadini, amministratori e dirigenti politici che hanno ritrovato, in Forza Italia, quel contesto di impegno politico, nel quale tornare a spandersi con passione ed entusiasmo".