Lombardia: rogo in una cartiera a Cologno, "nessun ferito"

Non c'e' nessun ferito al momento nell'enorme rogo che ha avvolto una cartiera a Cologno Monzese, non lontano dagli studi di Mediaset. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco, che sono impegnati con una decina di squadre sul posto.

L'allarme e' scattato poco dopo le 7, in via Piemonte, non lontano dalla Tangenziale Est. Le lingue di fuoco, che hanno avvolto i depositi di carta, si sono innalzate per diversi metri innescando un'enorme nuvola di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza.