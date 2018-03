Modica, a Marina un anticipo di estate: trenta gradi al sole

Sicilia baciata dal sole e temperature fino a 30 gradi: una domenica all'insegna del bel tempo. A Marina di Modica famiglie all'assalto del lungomare e lunghe passeggiate in spiaggia. Mare liscio come l'olio e azzurro intenso per la gioia di grandi e piccini. Gli stabilimenti hanno ospitato le prime comitive che hanno fatto incetta di sole e di aria buona. Le previsioni, fino a venerdì, annunciano tempo buono con temperature fino ai 19 gradi. Per il prossimo fine settimana, invece, nubi e qualche pioggia.