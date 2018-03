Riprendono gli sbarchi di migranti: arrivi ad Augusta e Pozzallo

E' in navigazione verso il porto di Augusta la nave Aquarius con a bordo 280 migranti salvati in diverse operazioni di salvataggio nel Canale di Sicilia.

Inizialmente lo sbarco era previsto a Pozzallo, dove è attesa invece la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms con altre 93 persone, tratte in salvo a largo della Libia. Dovrebbe attraccare al porto alle 9. Ad Augusta arriveranno i tre fratelli libici che hanno affrontato la traversata con un gommone di pochi metri per far curare il minore di 14 anni , malato di leucemia.