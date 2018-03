Lentini, vende sul web monete antiche: denuncia in libertà

I carabinieri della Sezione Tutela Patrimonio culturale di Siracusa e della Stazione di Lentini nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura di Siracusa, hanno sequestrato 35 monete in bronzo e una lucerna in terracotta, di epoca greca (IV-III secolo a.C.). L'attenzione degli investigatori si era focalizzata su un annuncio di vendita di alcune monete archeologiche, il cui possesso e' disciplinato da una specifica normativa di settore. I successivi accertamenti informatici hanni permettevano di individuare l'autore dell'inserzione, un 34enne lentinese, nella cui abitazione sono stati rinvenuti i reperti archeologici che si accingeva a vendere. L'uomo, e' stato denunciato per ricettazione.