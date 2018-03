A Palermo il console polacco per promuovere il turismo in Polonia

Si e' svolto nel capoluogo siciliano, su iniziativa del Console della Repubblica di Polonia a Palermo Davide Farina, un incontro volto a rappresentare le opportunita' turistiche che offre la Polonia con particolare riferimento alla citta' di Wroclaw (Breslavia). "L'evento, che si e' tenuto nella cornice dell'Auditorium del Mercato Excelsior, da poco inaugurato, e' inserito - spiega una nota - in una serie di iniziative che serviranno a portare aventi il gemellaggio tra le citta' di Palermo e di Wroclaw. All'incontro hanno partecipato l'assessore comunale Sergio Marino, il presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, il Direttore della Fondazione Unesco Sicilia Aurelio Angelini e una rappresentanza della Gesap, con il Direttore Natale Chieppa e il consigliere di amministrazione Cleo Li Calzi. Proprio Gesap ha informato quanto importante stia diventando il traffico aereo da e per la Polonia e si e' detta pronta a lavorare con il Consolato e le istituzioni affinche' le compagnie come Ryanair possano incrementare i voli sulla Polonia. A questo proposito, a breve si terra' un incontro al quale parteciperanno i vertici Ryanair, nel quale la Gesap evidenziera' le potenzialita' del mercato aereo tra la Sicilia e la Polonia". Il Console Davide Farina ha dato appuntamento ai rappresentanti delle Istituzioni, ai tour operator presenti, agli operatori economici del nostro territorio, a Wroclaw, per far conoscere la citta' e per portare in Polonia l'informazione della proposta turistica, culturale ed economica del capoluogo.