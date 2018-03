Grano proveniente dal Kazakistan respinto a Pozzallo

Via dalla Sicilia un carico di grano duro proveniente dal Kazakistan. Su direttiva dell'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera, il Nucleo operativo del Corpo forestale, gli ispettori del servizio fitosanitario regionale e personale della sanita' marittima hanno eseguito, al porto di Pozzallo, un accertamento su una nave con cinquanta tonnellate di grano duro. Dai controlli effettuati la merce e' risultata non idonea per l'alimentazione umana, a causa di vistose ed estese chiazze di muffa e umido. La sanita' marittima ha adottato un provvedimento di respingimento del carico, mentre il Corpo forestale e gli ispettori fitosanitari hanno eseguito il prelievo di campioni, che saranno trasmessi all'Istituto zooprofilattico di Palermo per le analisi chimico-fisiche di rito. "Tolleranza zero - afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci - con chi pensa di continuare a introdurre in Sicilia merce non in regola con le norme sanitarie, specie se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione".