Nave Ong spagnola sbarcherà domani a Pozzallo con 216 migranti

La Guardia costiera italiana ha autorizzato la nave della Ong spagnola Proactiva open arms a sbarcare a Pozzallo dove arrivera' domani mattina. Lo annuncia Oscar Camps, dell'organizzazione non governativa. "Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per risolvere questa situazione di tensione", afferma. A bordo 216 persone dopo il trasferimento urgente di un neonato e della sua mamma a Malta. Un esito positivo dopo le tensioni in mare con la Guardia costiera libica che, racconta la Ong, aveva inseguito e fermato la nave chiedendo la consegna dei migranti. "Impressionante l'atteggiamento del team", aggiunge Camps, "con quale valore ha difeso queste persone e come ha continuato a prendersene cura e a proteggerle mentre aspettava il via libera dell'Europa alla nostra domanda di approdare in un porto sicuro".