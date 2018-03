Commise una rapina nel 2016 a Bologna: finisce in cella ad Augusta

I carabinieri della Stazione di Augusta, hanno tratto in arresto, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 9 marzo 2018, il cittadino marocchino Adib Abdellhak, 27 anni, dovendo lo stesso espiare la pena detentiva di un anno e 5 mesi e 15 giorni, anni 1, per il reato di rapina commesso a Bologna il 17 novembre del 2016. Il destinatario del provvedimento, rintracciato dai militari dell’Arma all’interno della sua abitazione sita nel centro del comune megarese, una volta espletate le prescritte formalità di rito, veniva tradotto presso la casa di Reclusione di Brucoli-Augusta.