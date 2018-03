Un amico conteso, botte a Noto tra due ragazzine: una in ospedale

E' finita a botte tra due ragazzine a Noto, una delle quali è finita al Pronto soccorso del Trigona. Il contendere sarebbe stata una incomprensione per un ragazzo, probabilmente conteso tra le due. Quando la ferita è giunta in ospedale, sono stati avvertiti i carabinieri.. Sono in corso gli accertamenti volti ad identificare la giovane. I carabinieri, immediatamente giunti sul posto, riportata la calma, hanno assicurato la serenità delle operazioni in ospedale, informando le parti delle possibilità previste dalla legge a tutela degli interessati.

(foto archivio)